Генсек ООН готов помочь возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в среду готовность помочь возобновлению шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Выступая перед журналистами в штаб-квартире всемирной организации, он предостерег от военного решение кризиса вокруг КНДР, отметив, что последствия этого могут быть ужасными.

"По мере того как нарастает напряженность, увеличивается риск недоразумений, просчетов и эскалации. Поэтому так важно снизить накал риторики и активизировать дипломатические усилия. Со своей стороны я хочу подтвердить, что мои посреднические услуги всегда доступны, я вчера донес это до представителей шестисторонних переговоров", - сказал Гутерриш. По его словам, он намерен поддерживать "тесный контакт" с ними и "готов оказать им любую помощь".

Генсек ООН приветствовал приверженность региональных и международных игроков урегулированию ситуации вокруг КНДР, поддержав, в частности, призыв Сеула к началу диалога с Пхеньяном. "Решение этого кризиса должно быть политическим. Потенциальные последствия военных действий слишком ужасны, чтобы даже представить их", - подчеркнул он.

Как заявил в среду генсек ООН, напряженность на Корейском полуострове достигла "уровня, невиданного за последние несколько десятилетий". "Мы все помним страшные страдания, вызванные Корейской войной, которая началась 67 лет назад, - сказал Гутерриш. - Нам нужно внимательно выучить уроки истории и не повторять допущенные ошибки".

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. В последние месяцы ряд стран, в том числе Россия и Южная Корея, выступили за возобновление диалога в этом формате. В свою очередь бывший тогда главой МИД Японии Фумио Кисида 9 мая заявил, что сейчас не подходящий момент для возвращения для стол переговоров.