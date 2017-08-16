Жертвами теракта в столице Буркина-Фасо стали девять иностранцев

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РАБАТ, 16 августа. /ТАСС/. Жертвами террористической атаки, совершенной в ночь на понедельник в столице Буркина-Фасо Уагадугу, стали 18 человек, в том числе девять иностранцев. Такие уточненные данные, как передает агентство AFP, опубликовало в среду правительство африканской страны.
В числе погибших - девять граждан Буркина-Фасо и девять иностранцев, среди которых один гражданин Франции, канадка, сенегалец, нигериец, ливанец, турок, двое представителей Кувейта, а также обладательница двойного гражданства Алжира и Канады. По имеющимся данным, тела жертв будут переданы семьям на текущей неделе.
Как ранее сообщила ТАСС почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали, "среди жертв атаки нет ни россиян, ни русскоговорящих".
Наблюдатели обращают внимание на то, что до сих пор ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Группа вооруженных боевиков в ночь на 14 августа напала на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. В результате жертвами атаки стали 18 человек, около десятка получили ранения. В ходе спецоперации силовикам удалось ликвидировать двух террористов и освободить 15 человек.
14 августа президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе "самым решительным образом осудил подлый теракт и выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим". Он выразил убежденность, что страна "сумеет оправиться от атаки боевиков".
Ночная атака в Уагадугу сразу напомнила наблюдателям о похожих трагических событиях, произошедших 15 января 2016 года. Тогда группа вооруженных боевиков напала на отель Splendid и кафе Cappuccinno в центре столицы Буркина-Фасо, убив около 30 человек и ранив свыше 70 человек, включая иностранных граждан.
Ответственность за то нападение взяла на себя действующая в регионе Сахеля и Сахары террористическая организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ).