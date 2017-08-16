Представитель ООН: сообщения о западном химическом оружии в Сирии требуют изучения

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Сообщения об обнаружении на складах боевиков в Сирии химического оружия американского и британского производства требуют изучения, однако пока Дамаск не предоставил ООН информации на этот счет.

Об этом заявил в среду ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы обеспокоены всеми сообщениями, касающимися химического оружия... Эти вещи нужно изучить", - сказал собеседник агентства. "На данный момент у нас ничего нет", - пояснил он, отвечая на вопрос о том, передала ли сирийская сторона ООН какие-либо сведения.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие, произведенные компаниями Federal Laboratories (США), Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).