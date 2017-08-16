Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель ООН: сообщения о западном химическом оружии в Сирии требуют изучения

Международная панорама
16 августа, 20:57 UTC+3 ООН ООН 16, августа. /ТАСС

Заместитель официального представителя генсека ООН Фрахан Хак отметил, что Дамаск пока не предоставил организации информацию на этот счет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Сообщения об обнаружении на складах боевиков в Сирии химического оружия американского и британского производства требуют изучения, однако пока Дамаск не предоставил ООН информации на этот счет.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Об этом заявил в среду ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы обеспокоены всеми сообщениями, касающимися химического оружия... Эти вещи нужно изучить", - сказал собеседник агентства. "На данный момент у нас ничего нет", - пояснил он, отвечая на вопрос о том, передала ли сирийская сторона ООН какие-либо сведения.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие, произведенные компаниями Federal Laboratories (США), Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября
2
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
3
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
4
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
5
Источник: умерла Вера Глаголева
6
Биография Веры Глаголевой
7
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама