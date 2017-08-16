Минобороны Украины: военные США подготовили украинских разведчиков для службы в Донбассе

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Американские военные специалисты провели обучение украинских артиллерийских разведчиков для операций в Донбассе. Об этом сообщило в среду Главное управление разведки минобороны Украины.
"На территории одного из военных полигонов Вооруженных сил Украины завершился очередной курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке, который провели опытные американские военнослужащие", - сказано в заявлении ведомства.
В сообщении утверждается, что для прохождения подготовки у американских инструкторов был проведен специальный профессиональный отбор среди украинских военных. Они сдали тесты и прошли индивидуальные собеседования. "Только лучшие из них вошли в учебную группу", - отметили в Главном управлении разведки, не указав их количество.
"Планируется, что подготовленные украинские военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и обучать артиллеристов Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО (силовой операции в Донбассе)", - говорится в сообщении.