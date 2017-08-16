Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернутся на Украину 10 сентября. Об этом он заявил в среду в ходе онлайн-трансляции в Facebook.
"Я объявляю сегодня, что возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши", - сказал он.
При этом Саакашвили попросил украинские власти "не устраивать цирк" из его возвращения.
26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сейчас он путешествует по странам Евросоюза и уже посетил Польшу и Литву и Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины. Он многократно заявлял о своем намерении вернуться на Украину.