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Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября

Международная панорама
16 августа, 20:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Экс-губернатор Одесской области попросил власти страны "не устраивать цирк" из его возвращения

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернутся на Украину 10 сентября. Об этом он заявил в среду в ходе онлайн-трансляции в Facebook.

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Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для России

"Я объявляю сегодня, что возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши", - сказал он.

При этом Саакашвили попросил украинские власти "не устраивать цирк" из его возвращения.

26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сейчас он путешествует по странам Евросоюза и уже посетил Польшу и Литву и Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины. Он многократно заявлял о своем намерении вернуться на Украину.

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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