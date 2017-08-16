Кибератака на шотландский парламент не обернулась взломом IT-систем

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Кибератака на парламент Шотландии не обернулась взломом IT-систем этого законодательного органа власти. Об этом в среду заявил исполнительный глава парламента Пол Грайс, чьи слова приводит агентство Press Association.

"На данный момент не существует никаких доказательств того, что это нападение преодолело нашу защиту", - сообщил он. По этой причине, отметил Грайс, IT-системы парламента продолжают функционировать в полном объеме. "Однако пользователи должны понимать, - продолжил он, - что эта атака все еще продолжается. Это не редкость, когда нападение, осуществляемое путем перебора всех возможных вариантов, продолжается в течение нескольких дней, поэтому важно, чтобы пользователи IT-аккаунта были бдительны и сообщали о подозрительных проблемах".

Накануне Грайс в специальном бюллетене, предназначенном для внутреннего пользования, проинформировал парламентариев о внешней попытке проникнуть в ящики их электронной почты, что зафиксировали парламентские системы мониторинга. Тогда он заметил, что "похоже, что эта атака затрагивает парламентские IT-аккаунты таким же образом, как и та, что в июне подвергся британский парламент".

Как напомнила во вторник газета The Guardian, в первом летнем месяце некие хакеры получили доступ к 90 аккаунтам в Вестминстере, где имелись слабо защищенные пароли. Издание сообщило, что тогда сотрудники британских служб безопасности обвинили в этих действиях российские власти, а сами британские парламентарии не исключили, что угроза могла исходить не только от Москвы, но также и от Пхеньяна.