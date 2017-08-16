Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кибератака на шотландский парламент не обернулась взломом IT-систем

Международная панорама
16 августа, 21:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, августа. /ТАСС

В то же время исполнительный глава парламента страны Пол Грайс напомнил, что атака может длиться несколько дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Кибератака на парламент Шотландии не обернулась взломом IT-систем этого законодательного органа власти. Об этом в среду заявил исполнительный глава парламента Пол Грайс, чьи слова приводит агентство Press Association.

"На данный момент не существует никаких доказательств того, что это нападение преодолело нашу защиту", - сообщил он. По этой причине, отметил Грайс, IT-системы парламента продолжают функционировать в полном объеме. "Однако пользователи должны понимать, - продолжил он, - что эта атака все еще продолжается. Это не редкость, когда нападение, осуществляемое путем перебора всех возможных вариантов, продолжается в течение нескольких дней, поэтому важно, чтобы пользователи IT-аккаунта были бдительны и сообщали о подозрительных проблемах".

Накануне Грайс в специальном бюллетене, предназначенном для внутреннего пользования, проинформировал парламентариев о внешней попытке проникнуть в ящики их электронной почты, что зафиксировали парламентские системы мониторинга. Тогда он заметил, что "похоже, что эта атака затрагивает парламентские IT-аккаунты таким же образом, как и та, что в июне подвергся британский парламент".

Как напомнила во вторник газета The Guardian, в первом летнем месяце некие хакеры получили доступ к 90 аккаунтам в Вестминстере, где имелись слабо защищенные пароли. Издание сообщило, что тогда сотрудники британских служб безопасности обвинили в этих действиях российские власти, а сами британские парламентарии не исключили, что угроза могла исходить не только от Москвы, но также и от Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября
2
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
3
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
4
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
5
Источник: умерла Вера Глаголева
6
Биография Веры Глаголевой
7
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама