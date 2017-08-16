Пенс: давление Китая на КНДР дает надежду на мирное снижение напряженности

ТАСС, 16 августа. Давление правительства Китая на руководство КНДР может помочь снизить напряженность мирным путем.

Такое мнение выразил в среду вице-президент США Майкл Пенс после встречи с президентом Чили Мишель Бачелет в Сантьяго.

"Возобновленное давление Китая, как мы считаем, представляет надежду, что мы можем мирными методами надавить на КНДР", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала NTN24.

Ранее на этой неделе министерство коммерции КНР сообщило, что Китай с 15 августа вводит эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР. Эта мера была принята для реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа. Тогда Совбез ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные ей ракетные испытания.

Пенс также считает, что правительства Чили, Бразилии, Мексики и Перу должны разорвать все торговые контакты с КНДР.

"Многое еще должно быть сделано, и мы надеемся, что Чили, Бразилия, Мексика и Перу последуют нашему примеру и разорвут все торговые и дипломатические связи с КНДР", - сказал Пенс.

"Мы считаем, что это поспособствует достижению мирного результата", - добавил вице-президент.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.