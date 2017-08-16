Глава МИД Катара прибыл в Кувейт, чтобы передать послание эмира лидеру страны

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ТАСС, 16 августа. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в среду с официальным визитом в Эль-Кувейт. Как передает информационное агентство KUNA, катарский министр был принят эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
"Его высочество принял министра иностранных дел братского Государства Катар и сопровождающую его делегацию, - отмечается в сообщении. - Глава МИД передал эмиру письменное послание от его высочества шейха [эмира Катара] Тамима бен Хамада Аль Тани, касающееся добрососедских отношений между двумя странами и двумя братскими народами, а также последних событий на региональном и международном уровнях".
Ранее Кувейт, выступивший посредником в разрешении ситуации вокруг Катара, предложил провести встречу вовлеченных в него государств на высшем уровне. Как сообщалось, шейх Сабах лично выступил с этой идеей, направив послания лидерам Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Омана. Оно было передано им главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом во время его регионального турне в начале августа.