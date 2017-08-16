Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Катара прибыл в Кувейт, чтобы передать послание эмира лидеру страны

Международная панорама
16 августа, 21:39 UTC+3 ТАСС

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял министра иностранных дел Катара и сопровождающую его делегацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 августа. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в среду с официальным визитом в Эль-Кувейт. Как передает информационное агентство KUNA, катарский министр был принят эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Смотрите также

"Аравийский кризис": призывы к диалогу и попытки посредничества

"Его высочество принял министра иностранных дел братского Государства Катар и сопровождающую его делегацию, - отмечается в сообщении. - Глава МИД передал эмиру письменное послание от его высочества шейха [эмира Катара] Тамима бен Хамада Аль Тани, касающееся добрососедских отношений между двумя странами и двумя братскими народами, а также последних событий на региональном и международном уровнях".

Ранее Кувейт, выступивший посредником в разрешении ситуации вокруг Катара, предложил провести встречу вовлеченных в него государств на высшем уровне. Как сообщалось, шейх Сабах лично выступил с этой идеей, направив послания лидерам Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Омана. Оно было передано им главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом во время его регионального турне в начале августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Сабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Страны
ОАЭ Оман Катар Кувейт Египет Бахрейн Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
3
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
4
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
5
Биография Веры Глаголевой
6
Источник: умерла Вера Глаголева
7
Вера Глаголева скончалась в Германии, ее тело привезут в Москву в ближайшие два дня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама