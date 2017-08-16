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Sky: второй этап переговоров по Brexit может быть перенесен с октября на декабрь

Международная панорама
16 августа, 21:33 UTC+3

Основанием стало ожидание итога всеобщих выборов в Германии

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ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Второй этап переговоров об условиях Brexit между правительством Великобритании и властями ЕС может быть перенесен с октября на декабрь. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Основанием для переноса запланированных переговоров названо ожидание Лондоном исхода всеобщих выборов в Германии.

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