Sky: второй этап переговоров по Brexit может быть перенесен с октября на декабрь

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Второй этап переговоров об условиях Brexit между правительством Великобритании и властями ЕС может быть перенесен с октября на декабрь. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Основанием для переноса запланированных переговоров названо ожидание Лондоном исхода всеобщих выборов в Германии.