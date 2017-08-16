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Госдеп: США расширяют конструктивное сотрудничество с РФ, опираясь на сирийскую тематику

Международная панорама
16 августа, 23:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, августа. /ТАСС

В то же время между Москвой и Вашингтоном существует много сфер противоречий, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Вашингтон старается расширять конструктивное сотрудничество с Москвой, опираясь на позитивный опыт текущего двустороннего взаимодействия в Сирии. Об этом сообщила в среду, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы берем этот пункт и начинаем наращивать [взаимодействие], опираясь на него", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, говоря о недавних договоренностях Москвы и Вашингтона, позволивших создать зону деэскалации в Сирии.

"Не заблуждайтесь: между нашими двумя странами существует много сфер противоречий. Там, где между нами нет областей согласия, мы [США] продолжим решительно продвигать американские интересы и цели, касающиеся безопасности. Но мы расширяем [взаимодействие с Россией], с самого начала отталкиваясь от этого пункта. У нас множество линий связи с правительством России, и на этом я пока и остановлюсь", - отметила Науэрт.

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