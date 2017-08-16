Великобритания не поставляет химическое оружие в Сирию

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ООН, 16 августа. /ТАСС/. Великобритания не поставляет оружие, в том числе химическое, ни одной из сторон конфликта в Сирии. Об этом заявили в среду ТАСС в постоянном представительстве королевства при ООН, комментируя утверждения сирийских властей об обнаружении на складах боевиков в Сирии отравляющих веществ британского производства.
"Великобритания не поставляет никакого оружия ни одной из сторон в Сирии", - сказал пресс-секретарь постоянного представительства Мэтт Муди. Он также ответил утвердительно на уточняющий вопрос о том, касается ли это химического оружия.