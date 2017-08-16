NYT: украинский хакер дает показания и стал свидетелям ФБР по взлому сетей демократов

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Хакер под псевдонимом Profexer, чья программа применялась для взлома ящиков электронной почты сотрудников Национального комитета Демократической партии (НКДП) США в прошлом году, явился с повинной и дает показания органам правопорядка Украины. Он отрицает, что работал на российские спецслужбы, и теперь является одним из свидетелей американского Федерального бюро расследований (ФБР), сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, украинский хакер, создавший свою программу в одиночку, с прошлой зимы действовал только в сегменте интернета, который обеспечивает анонимность за счет специального программного обеспечения (ПО) и затрудняет определение адресата. В январе текущего года он ненадолго вышел из "подполья", это произошло через несколько дней после того, как разведсообщество США идентифицировало его хакерскую программу в качестве одного из инструментов взлома НКДП.

"Я не ведаю, что будет дальше. Ничего хорошего не произойдет. Но я все еще жив", - приводит газета одну из последних записей, которые Profexer разместил в интернете.

В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

Министерство национальной безопасности и аппарат директора национальной разведки США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.