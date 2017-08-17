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Умер представитель правящей семьи Саудовской Аравии

Международная панорама
17 августа, 1:01 UTC+3 ТАСС

Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, скончавшийся в этом году

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ТАСС, 17 августа. Один из представителей правящей в Саудовской Аравии семьи принц Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался в среду. Об этом сообщил королевский двор, передает Саудовское агентство печати.

Его похороны состоятся в четверг в Эр-Рияде. Другая информация не приводится.

Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, скончавшийся в этом году. В мае в возрасте 90 лет умер старший брат короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принц Машааль бен Абдель Азиз. Неделю назад, предположительно, в результате сердечного приступа ушел из жизни 26-летний принц Сальман бен Саад бен Абдалла бен Турки Аль Сауд.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Саудовская Аравия
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