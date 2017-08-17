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Латвия направит трех наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2017"

Международная панорама
17 августа, 0:19 UTC+3 РИГА РИГА 17, августа. /ТАСС

Россия пригласила наблюдать за ходом маневров военного атташе Латвии в Москве, что оценивается в Риге как позитивный жест

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РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Латвия направит трех наблюдателей на предстоящие в сентябре белорусско-российские военные учения "Запад-2017". Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел республики.

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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Латвия получила официальное приглашение от Белоруссии для двух наблюдателей. Россия пригласила наблюдать за ходом этих маневров военного атташе Латвии в Москве, что оценивается в Риге как позитивный жест.

"МИД выражает надежду, что наблюдатели смогут получить адекватную и полную информацию о ходе учений, и подчеркивает, что Латвия и ее союзники во время военных учений особое внимание уделяют их прозрачности, предоставляя в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпывающую информацию и приглашая иностранных наблюдателей", - указывает внешнеполитическое ведомство республики.

Совместные стратегические маневры вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Некоторые западные страны выразили обеспокоенность по поводу проведения этих учений.

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