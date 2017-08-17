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СМИ: жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали 17 женщин и детей

Международная панорама
17 августа, 1:46 UTC+3 ТАСС

Воздушные атаки самолетов международной коалиции под эгидой США с начала недели привели к гибели более 40 человек

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ТАСС, 17 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли в среду удар по городу Ракка (520 км от Дамаска), который служит форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило информационное агентство SANA. По его информации, жертвами налета стали 17 женщин и детей в одном из жилых кварталов города, десятки человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что воздушные атаки самолетов коалиции с начала недели привели к гибели более 40 человек. Нанесен значительный материальный урон.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с террористами на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тыс. боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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