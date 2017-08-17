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Губернатор штата Нью-Йорк выступил за переименование названных в честь конфедератов улиц

Международная панорама
17 августа, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Речь идет о двух улицах, расположенных районе Бруклин. Одна из них носит имя генерала Роберта Ли, другая названа в честь генерала Томаса Джексона

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что настала пора переименовать улицы, названные в честь генералов армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

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По его данным, Куомо выступил за переименование двух улиц, расположенных в Бруклине. Одна из них носит имя генерала Роберта Ли (1807-1870), другая названа в честь генерала Томаса Джексона (1824-1863).

Обе они проходят через территорию базы сухопутных сил ВС США Форт-Гамильтон на юге Бруклина. В связи с этим Куомо направил письмо исполняющему обязанности министра армии США Райану Маккарти, в котором заявил о необходимости переименования улиц, отмечает AP. По словам губернатора, это особенно важно и необходимо в свете недавних столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма.

Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. Спустя несколько часов после этого придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Филдс скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

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