СМИ: Эр-Рияд открывает границу для катарских паломников и бесплатно примет их

ТАСС, 17 августа. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился в среду открыть границу для катарских паломников и бесплатно доставлять их из Дохи на хадж к святым местам ислама "за его счет" самолетами "Саудовских авиалиний". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В частности, указ предусматривает открытие наземного погрантерминала Сальва для подданных эмирата, желающих совершить паломничество. "Монарх распорядился также отправить лайнеры для транспортировки пилигримов, принять их "за свой счет", обеспечив всем необходимым (в рамках программы гостеприимства, патронируемой королем, для всех гостей, совершающих хадж и умру - прим. ТАСС)", - отмечает телеканал, указывая, что совершающие хадж катарцы освобождаются от электронных разрешений, которые обязаны иметь при себе пилигримы.

Предполагается, что паломники будут перевозиться бесплатно воздушным путем из саудовского города Эль-Ахса, международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме, а также из Дохи в аэропорт Джидды. Данное решение было принято королем после первой в своем роде вслед за разыгравшимся в Персидском заливе кризисом встречи в Джидде наследного принца Мухаммеда бен Сальмана с эмиссаром Дохи шейхом Абдаллой бен Али бен Абдаллой Аль Тани. В частности, как передает Sky News Arabia, на ней кронпринц указал на "исторически братские отношения между королевством и Катаром", поблагодарив шейха за посредничество.

Не исключено, что эти решения саудовского руководства станут первыми практическим шагами на пути урегулирования кризиса. Арабские страны региона Персидского залива - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также ряд других государств 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки им терроризма и его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. Стороны до сих пор так и не пришли к взаимоприемлемому решению.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа.