Приштина отвергла предложение главы МИД Сербии поделить Косово

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Приштина считает предложение главы МИД Сербии Ивицы Дачича разделить Косово на сербские и албанские районы опасным для региона. Об этом заявила в среду на заседании Совета Безопасности ООН представитель непризнанной республики Влора Читаку.

"Возвращение концепции принятия решений по этническим соображениям - это опасно для всего региона. Если мы отвергнем культурное и этническое многообразие внутри наших государств, внутри наших границ, тогда каким образом мы сможем сосуществовать [c Сербией] в Европейском союзе, не говоря уже о более чем когда-либо взаимосвязанном мире?", - сказала она.

Влора Читаку утверждала, что провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косова - "это не временный проект". "Косово никуда не денется. Нормализации и примирения не добиться дроблением и подчинением", - отметила представитель непризнанной республики.

Предложение главы МИД

Президент Сербии Вучич в своей программной речи после вступления в должность в качестве одного из приоритетов провозгласил общественный диалог по вопросу автономного края Косово и Метохия. Политики и общественные деятели выступили с различными предложениями разрешения этого конфликта, однако наиболее обсуждаемой была частная инициатива главы МИД Дачича, который в нескольких газетных статьях развил идею разделения Косова "на сербское и албанское". По личному мнению Дачича, такой подход мог бы стать долгосрочным компромиссным решением конфликта.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, - закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косово, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.

Диалог, но на взаимоприемлемой основе

Заседание Совбеза ООН по косовскому урегулированию традиционно проходило на повышенных тонах. Ивица Дачич критиковал косовоалбанские власти за притеснение сербского населения края, в то время как Влора Читаку отвергала эти обвинения, пытаясь представить Косова в качестве демократического государства с европейскими ценностями. В качестве одного из достижений Приштины она назвала проведение международного фестиваля документальных фильмов.

Несмотря на серию резких замечаний, Дачич в своем выступлении подтвердил приверженность Белграда диалогу с Приштиной, однако подчеркнул, что он должен быть основан на взаимоприемлемых решениях и соблюдении резолюции СБ ООН 1244, согласно которой Косово остается частью Сербии.

На заседании СБ ООН в очередной раз обсуждался вопрос о целесообразности сохранения Миссии ООН в Косово, учрежденной в 1999 г. в качестве временной администрации края. На ее закрытии настаивают ряд западных стран, в том числе Великобритания и США.

Постпред РФ Василий Небензя на встрече отметил, что Россия выступает категорически против такого шага. По его словам, эта инициатива "похожа на стремление ликвидировать структуру, которая способна давать объективную картину происходящего в крае", которая далека от позитивной. "Не надо создавать "виртуальную реальность" и пытаться подать через позитив ситуацию, которая со времени де-факто отделения края от Сербии только деградирует", - подчеркнул он.