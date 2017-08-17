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Юрист Трампа: ФБР получило новые данные о попытках замять скандал вокруг почты Клинтон

Международная панорама
17 августа, 2:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Ранее ФБР и минюст заявляли об отсутствии сведений об обстоятельствах встречи экс-министра юстиции Лоретты Линч и экс-президента Билла Клинтона летом 2016 года, сообщил консультант Дональда Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приняло к рассмотрению запрос на предоставление данных, согласно которым Лоретта Линч, будучи главой министерства юстиции и генеральным прокурором, пыталась замять проводимое ФБР разбирательство по поводу скандала, связанного с почтой экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Это значит, что теперь у ФБР такая информация появилась. Об этом сообщил в среду телеканалу Fox News один из юридических консультантов президента США Дональда Трампа Джей Секулов.

Он обратил внимание, что прежде ФБР и минюст США неоднократно заявляли ему об отсутствии сведений об обстоятельствах встречи Линч и бывшего президента Билла Клинтона летом 2016 года, в самый разгар предвыборной кампании. "Мы ценим то, что ФБР теперь снова раскрыло [архив] этого дела и ведет поиск документов, касающихся нашего запроса, направленного более года назад. Нам трудно быть доверчивыми в отношении действий ФБР, но, судя по всему, оно, несмотря на бюрократизм, допускает возможность существования нужных нам записей", - уточнил юрист.

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Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц (республиканец от штата Юта) в июне сообщил, что генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц проводит проверку обстоятельств встречи Линч и Клинтона. Отчет по итогам проверки планируется опубликовать в первой половине 2018 года. Чаффетц дал ясно понять, что события прошлого года непосредственно затрагивают Джеймса Коми, уволенного весной Трампом с поста директора ФБР.

Хиллари Клинтон неоднократно возлагала на Коми часть ответственности за то, что она уступила своему сопернику-республиканцу Трампу на выборах в США в ноябре прошлого года. В октябре того же года глава контрразведки возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое разбирательство не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого расследования мог повлиять на настроения американцев.

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В июне 2016 года занимавшая в то время должность министра юстиции Лоретта Линч встретилась в аэропорту Финикса (штат Аризона) с Биллом Клинтоном. Это обстоятельство породило массу подозрений относительно попыток мужа Хиллари Клинтон воспользоваться связями и замять скандал. Поражение экс-госсекретаря на выборах заставило СМИ забыть данный случай, который, однако, снова напомнил о себе 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Там Коми, отвечая на вопросы, признал, что Линч "побуждала его называть расследование (скандала, связанного со служебной перепиской Клинтон - прим. ТАСС) просто делом, чем привела его в замешательство".

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Билл Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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