В Конгрессе США в сентябре обсудят угрозу со стороны экстремистских групп

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США 12 сентября проведет слушания с участием руководства профильных ведомств для обсуждения угрозы со стороны действующих на территории страны экстремистских группировок и доморощенных террористов. Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя комитета республиканца Майкла Маккола.

Послание адресовано старшему демократу того же комитета Бэнни Томпсону. "12 сентября мы проведем слушания при полном составе комитета. Мы пригласили руководство министерства внутренней безопасности, Федерального бюро расследований и Национального контртеррористического центра для обсуждения наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается Америка. Я решительно призываю членов обеих партий обсудить с гостями ту опасность, которую представляют внутренние террористы и другие экстремистские группы", - сказано в тексте.

"В Америке нет места для расовой нетерпимости. И крайне важно, чтобы мы нашли способ избавить нашу страну от бича [идеи] превосходства белой расы", - отмечает Маккол. В своем письме он также призвал выступить против неонацистских организаций и ку-клукс-клана.

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. Позже министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что преступление Филдса попадает под определение "внутренний терроризм".