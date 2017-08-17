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В Конгрессе США в сентябре обсудят угрозу со стороны экстремистских групп

Международная панорама
17 августа, 2:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

В комитете по внутренней безопасности Палаты представителей заявили, что в стране "нет места для расовой нетерпимости"

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США 12 сентября проведет слушания с участием руководства профильных ведомств для обсуждения угрозы со стороны действующих на территории страны экстремистских группировок и доморощенных террористов. Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя комитета республиканца Майкла Маккола.

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Послание адресовано старшему демократу того же комитета Бэнни Томпсону. "12 сентября мы проведем слушания при полном составе комитета. Мы пригласили руководство министерства внутренней безопасности, Федерального бюро расследований и Национального контртеррористического центра для обсуждения наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается Америка. Я решительно призываю членов обеих партий обсудить с гостями ту опасность, которую представляют внутренние террористы и другие экстремистские группы", - сказано в тексте.

"В Америке нет места для расовой нетерпимости. И крайне важно, чтобы мы нашли способ избавить нашу страну от бича [идеи] превосходства белой расы", - отмечает Маккол. В своем письме он также призвал выступить против неонацистских организаций и ку-клукс-клана.

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. Позже министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что преступление Филдса попадает под определение "внутренний терроризм".

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