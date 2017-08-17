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Советник Трампа рассказал, с кем сражается в администрации президента

Международная панорама
17 августа, 6:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Стивен Бэннон сообщил, что намерен создать за пределами Белого дома коалицию "торговых ястребов"

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон намерен привлекать "ястребов" для работы в администрации США, в частности в Госдепартаменте. О своих планах он рассказал в опубликованном в среду интервью изданию American Prospect.

"Я меняю людей на восточноазиатском фланге. Я привожу "ястребов". Я убираю [и. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана] Сюзан Торнтон из Госдепартамента", - сказал он.

Ситуацию в Белом доме Бэннон назвал каждодневной битвой. "Это драка, в которой я участвую каждый день здесь. Мы все еще боремся. Есть лоббирование со стороны министерства финансов, [директора Национального экономического совета] Гэри Кона и [инвестиционного банка] Goldman Sachs", - отметил Бэннон.

"Мы должны сделать это. Базовая позиция президента [Дональда Трампа] заключается в том, чтобы сделать это, но аппарат сходит с ума", - констатировал чиновник. По его словам, для борьбы с проводимой этой администрацией торговой политикой он намерен создать за пределами Белого дома коалицию "торговых ястребов", в которую войдут люди как правого, так и левого толка.

Ранее сам Трамп назвал Бэннона своим другом. "Посмотрим, что дальше будет с Бэнноном", - добавил он, отвечая на вопрос, доверяет ли своему главному стратегу.

Во вторник газета The New York Times выступила с утверждениями о том, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает возможность увольнения Стивена Бэннона и в последнее время не проводил с ним личные встречи. Как напомнила газета, Бэннон до прихода в предвыборную команду Трампа руководил интернет-сайтом Breitbart News, который считается рупором крайне правых.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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