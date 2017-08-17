Советник Трампа рассказал, с кем сражается в администрации президента

Солнечно и до 26 градусов тепла будет в Московском регионеМосква 17 августа, 6:23
Зидан: упорный труд и воля к победе позволяют "Реалу" добиваться успеха во всех турнирахСпорт 17 августа, 6:04
"Известия": Минсельхоз предлагает уничтожать не соответствующие техрегламентам продуктыЭкономика и бизнес 17 августа, 5:57
Кадыров: пятеро находящихся в Ираке детей из РФ смогут скоро вернуться на родинуОбщество 17 августа, 5:34
"Известия": МЭР предлагает не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушенияЭкономика и бизнес 17 августа, 4:41
Советник Трампа заявил, что у США идет "экономическая война" с КитаемЭкономика и бизнес 17 августа, 4:27
Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидированПроисшествия 17 августа, 4:25
CNN: в Северной Каролине арестовали участников акции по уничтожению памятника конфедератамПроисшествия 17 августа, 4:08
Вихлянцева проиграла первой "ракетке" мира Плишковой во втором круге турнира в ЦинциннатиСпорт 17 августа, 3:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон намерен привлекать "ястребов" для работы в администрации США, в частности в Госдепартаменте. О своих планах он рассказал в опубликованном в среду интервью изданию American Prospect.
"Я меняю людей на восточноазиатском фланге. Я привожу "ястребов". Я убираю [и. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана] Сюзан Торнтон из Госдепартамента", - сказал он.
Ситуацию в Белом доме Бэннон назвал каждодневной битвой. "Это драка, в которой я участвую каждый день здесь. Мы все еще боремся. Есть лоббирование со стороны министерства финансов, [директора Национального экономического совета] Гэри Кона и [инвестиционного банка] Goldman Sachs", - отметил Бэннон.
"Мы должны сделать это. Базовая позиция президента [Дональда Трампа] заключается в том, чтобы сделать это, но аппарат сходит с ума", - констатировал чиновник. По его словам, для борьбы с проводимой этой администрацией торговой политикой он намерен создать за пределами Белого дома коалицию "торговых ястребов", в которую войдут люди как правого, так и левого толка.
Ранее сам Трамп назвал Бэннона своим другом. "Посмотрим, что дальше будет с Бэнноном", - добавил он, отвечая на вопрос, доверяет ли своему главному стратегу.
Во вторник газета The New York Times выступила с утверждениями о том, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает возможность увольнения Стивена Бэннона и в последнее время не проводил с ним личные встречи. Как напомнила газета, Бэннон до прихода в предвыборную команду Трампа руководил интернет-сайтом Breitbart News, который считается рупором крайне правых.