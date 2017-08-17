Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Южной Кореи заверил, что США не атакуют КНДР без согласования

Международная панорама
17 августа, 9:04 дата обновления: 17 августа, 9:48 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 17, августа. /ТАСС

По словам политика, на Корейском полуострове "больше не будет войны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. США не начнут боевые действия в отношении КНДР без согласия Республики Корея. Об этом заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на пресс-конференции, посвященной ста дням его пребывания на высшем государственном посту.

Смотрите также
Запуск ракет в рамках совместных учений США и Южной Кореи

"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

"США и президент Дональд Трамп согласились обсуждать с Южной Кореей любые шаги, которые намерены предпринять [в отношении КНДР]", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он пообещал, что "на Корейском полуострове никогда больше не будет войны".

Смотрите также

Заместители глав МИД Южной Кореи и США обсудили ядерную проблему КНДР

Министр обороны Южной Кореи считает маловероятным удар КНДР по району Гуама

Говоря о недавних воинственных заявлениях Трампа, южнокорейский лидер заметил, что его американский коллега таким образом пытался оказать дополнительное давление на КНДР. "Президент Трамп давил на Пхеньян, продемонстрировав твердую решимость. Не думаю, что он готовился предпринять меры военного воздействия", - сказал Мун Чжэ Ин. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

"Любые военные шаги [США] на Корейском полуострове должны производиться только с согласия Южной Кореи", - отметил президент. "Уверен, что Вашингтон будет консультироваться с нами заранее", - добавил он.

Смотрите также
База ВМФ США Апра-Харбор

Американские военные базы на острове Гуам. Досье

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием, но отложил его выполнение.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
2
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
3
Биография Веры Глаголевой
4
Лайнер МС-21 оснастят российским двигателем ПД-14 в 2019 году
5
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
6
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
7
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама