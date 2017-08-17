Президент Южной Кореи заверил, что США не атакуют КНДР без согласования

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. США не начнут боевые действия в отношении КНДР без согласия Республики Корея. Об этом заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на пресс-конференции, посвященной ста дням его пребывания на высшем государственном посту.

"США и президент Дональд Трамп согласились обсуждать с Южной Кореей любые шаги, которые намерены предпринять [в отношении КНДР]", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он пообещал, что "на Корейском полуострове никогда больше не будет войны".

Говоря о недавних воинственных заявлениях Трампа, южнокорейский лидер заметил, что его американский коллега таким образом пытался оказать дополнительное давление на КНДР. "Президент Трамп давил на Пхеньян, продемонстрировав твердую решимость. Не думаю, что он готовился предпринять меры военного воздействия", - сказал Мун Чжэ Ин. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

"Любые военные шаги [США] на Корейском полуострове должны производиться только с согласия Южной Кореи", - отметил президент. "Уверен, что Вашингтон будет консультироваться с нами заранее", - добавил он.

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием, но отложил его выполнение.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.