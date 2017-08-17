СМИ: Япония хочет получить новые радары для распознавания самолетов-невидимок РФ и Китая

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Японии рассчитывают получить новейшие радиолокационные технологии, которые бы позволили им распознавать современные самолеты-невидимки РФ и Китая. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Отмечается, что это вызвано развитием стелс-технологий в России и КНР. Издание не указывает, намеревается ли Япония сама разрабатывать новые радиолокационные технологии или планирует закупить их у третьей страны, но сообщается, что на проект планируется выделить 19,6 млрд иен ($178 млн) в новом финансовом году (он начинается с 1 апреля 2018 года).

Ожидается, что эта тема, в частности, будет обсуждаться на предстоящих в четверг в Вашингтоне переговорах между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Японии в формате "два плюс два".