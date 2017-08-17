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Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"

Международная панорама
17 августа, 9:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Комментируя недавние столкновения в Шарлотсвилле, Стивен Бэннон подчеркнул, что СМИ уделяют слишком много внимания зачинщикам конфликта

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Стивен Бэннон

Стивен Бэннон

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Люди, проявляющие национализм на этнической почве, являются "неудачниками" и "отщепенцами". Такое мнение главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон выразил в интервью журналу The American Prospect.

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© AP Photo/Steve Helber

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"Этнонационализм - это неудачники. Это отщепенцы. Думаю, СМИ уделяют им слишком много внимания", - сказал он, комментируя недавние столкновения в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). "Эти парни - сборище клоунов", - добавил Бэннон.

При этом он считает, что "чем дольше демократы будут говорить о политике идентичности", тем выгоднее это будет для президента Дональда Трампа. "Я хочу, чтобы они говорили о расизме каждый день. Если левые будут сосредоточены на расе и идентичности, а мы начнем заниматься экономическим национализмом, то сможем сокрушить демократов", - уверен один из ближайших советников американского лидера.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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