Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Люди, проявляющие национализм на этнической почве, являются "неудачниками" и "отщепенцами". Такое мнение главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон выразил в интервью журналу The American Prospect.
"Этнонационализм - это неудачники. Это отщепенцы. Думаю, СМИ уделяют им слишком много внимания", - сказал он, комментируя недавние столкновения в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). "Эти парни - сборище клоунов", - добавил Бэннон.
При этом он считает, что "чем дольше демократы будут говорить о политике идентичности", тем выгоднее это будет для президента Дональда Трампа. "Я хочу, чтобы они говорили о расизме каждый день. Если левые будут сосредоточены на расе и идентичности, а мы начнем заниматься экономическим национализмом, то сможем сокрушить демократов", - уверен один из ближайших советников американского лидера.