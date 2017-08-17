Суд удовлетворил просьбу госадвоката о выходе из дела Януковича

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева удовлетворил просьбу госадвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека освободить его от обязанностей защитника в суде по делу о госизмене.

Такое решение в четверг огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд считает возможным удовлетворить просьбу адвоката. Одновременно поручается региональному центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката", - заявил судья.

По его словам, следующее заседание должно состояться 6 сентября, до этого времени должен быть назначен новый адвокат.

Ранее в начале судебного заседания Мешечек заявил ходатайство о том, чтобы суд освободил его от обязанностей защитника Януковича. Адвокат мотивировал это "особой сложностью дела", а также тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Сторона обвинения просила суд не удовлетворять просьбу адвоката. По мнению прокуратуры, самоотвод адвоката направлен на затягивание дела.

Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником из-за выхода экс-президента из судебного процесса. От участия в судебном разбирательстве Янукович отказался 6 июля, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".