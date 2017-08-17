Челик: Германия не может диктовать всему ЕС свои правила

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ТАСС, 17 августа. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик считает высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель о невозможности включения в таможенный союз (ТС) республики неудачными и способными навредить Евросоюзу. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Анкаре, которую в прямом эфире транслирует телеканал NTV.
Ранее Меркель заявила, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании ТС, поэтому "не может быть и речи о его углублении".
"Это неудачное заявление Меркель. Одна страна не может давать приказы всему ЕС. Данное заявление ослабит ЕС, а сделано оно теми, кто хочет сделать союз слабым. И нельзя переносить наши двусторонние проблемы с ФРГ на весь ЕС", - отметил Челик, подчеркнув, что "таможенный союз - это не то, что Турция хочет в одностороннем порядке".
"Расширение ТС преподносят как подарок для Турции, но мы хотим продолжать двигаться на принципах взаимной выгоды. Это вопрос увеличения объемов свободной торговли", - заявил министр.
При этом он добавил, что Анкара "не торопится с решением" вопроса о расширении ТС.