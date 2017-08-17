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В Киеве подтвердили, что хакер Profexer сам сдался полиции

Международная панорама
17 августа, 12:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, августа. /ТАСС

Глава киберполиции Украины, сославшись на высказывания хакера, отметил, что он создавал свою программу P.A.S. web shell "не для тех целей, для которых ее использовали"

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ИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Украинский хакер под псевдонимом Profexer сам сдался правоохранительным органам Украины после того, как написанную им программу P.A.S. web shell использовали для взломов во время предвыборной кампании в США. Это подтвердил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк.

"Хакер сам явился в полицию [Украины], но не был арестован", - цитирует Демедюка украинское издание "Версии".

Глава киберполиции Украины, сославшись на высказывания хакера, отметил, что он создавал свою программу P.A.S. web shell "не для тех целей, для которых ее использовали".

Profexer явился в полицию в январе 2017 года. В свою очередь, украинские правоохранители предоставили возможность агентам американского Федерального бюро расследований, находящимся в Киеве, пообщаться с хакером. В целях тайны следствия фамилия разработчика программы не разглашается.

В тоже время в среду газета The New York Times пишет, что программа украинского хакера применялась для взлома ящиков электронной почты сотрудников Национального комитета Демократической партии США в прошлом году. По ее сведениям, украинский хакер, создавший свою программу в одиночку, с прошлой зимы действовал только в сегменте интернета, который обеспечивает анонимность за счет специального программного обеспечения и затрудняет определение адресата. В январе текущего года он ненадолго вышел из "подполья", это произошло через несколько дней после того, как разведсообщество США идентифицировало его хакерскую программу в качестве одного из инструментов взлома НКДП.

"Я не ведаю, что будет дальше. Ничего хорошего не произойдет. Но я все еще жив", - приводит газета одну из последних записей, которые Profexer разместил в интернете.

В конце 2016 года американские разведслужбы сообщили, что за вмешательством в предвыборную компанию стоит Россия. Тогда был представлен образец кода P.A.S. web shell, использованного для атаки. Москва категорически отвергает причастность к атакам.

Сам хакер также отрицает, что работал на спецслужбы РФ, а у американских и украинских правоохранителей нет прямых свидетельств того, что Profexer намеренно работал на российскую разведку.

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