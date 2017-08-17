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Вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении военного корабля РФ у границы страны

Международная панорама
17 августа, 13:29 UTC+3 РИГА РИГА 17, августа. /ТАСС

Отмечается, что корвет "Серпухов 563" зашел в эксклюзивную экономическую зону Латвии

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РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Российский военный корабль был замечен в четверг вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод ВМС 17 августа идентифицировали корвет "Серпухов 563" класса "Буян-М" ВС России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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