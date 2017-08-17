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Замминистра обороны Ирана заявил о планах нарастить ракетный потенциал

Международная панорама
17 августа, 15:49 UTC+3 ТАСС

Генерал Амир Хатами подчеркнул, что военная мощь государства базируется на основе доктрины сдерживания

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17 августа. /ТАСС/. Иран будет укреплять ракетный потенциал, особенно в направлении баллистических и крылатых ракет. Об этом, как сообщил телеканал Press TV, заявил в четверг заместитель министра обороны республики бригадный генерал Амир Хатами.

Генерал выступил в меджлисе (парламент республики) во время обсуждения его кандидатуры на пост министра обороны. Кандидатуру Хатами выдвинул президент Ирана Хасан Роухани.

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"В ближайшие четыре года наряду с повышением боеспособности наших вооруженных сил мы уделим особое внимание росту мощи баллистических ракет, возможностей стратегической авиации и военно-морского флота, наращиванию сил быстрого реагирования. Иран достиг способности сдерживания, враги признают возможности нашей обороны в регионе и во всем мире", - заявил Хатами. Он также объявил о создании 10 бригад сил быстрого реагирования.

Генерал указал на провал попыток врагов изолировать республику: "Многие правительства, которые в числе первых ввели санкции против Ирана, ныне пытаются развивать сотрудничество".

Отпор США

Хатами также заявил о необходимости отпора угрозам со стороны США и их союзников. Иран неоднократно подчеркивал, что его военная мощь не представляет опасности для других стран и всецело базируется на основе доктрины сдерживания.

Ранее стало известно, что Иран увеличил финансирование программы по разработке баллистических ракет на $0,5 млрд.

В последнее время США ввели ряд санкций против Ирана в связи с его ракетной программой. Тегеран осудил эти шаги как нарушение ядерной сделки с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия). Ранее Роухани пригрозил выйти из соглашения в случае введения Вашингтоном новых санкций.

Меджлис обсуждает кандидатов президента Роуханина на министерские посты. По закону, вотум доверия выносится парламентариями по каждой персоне отдельно. Претендент на пост министра обязан сначала изложить свой план действий во главе ведомства, затем пять депутатов выступают в поддержку его программы, а еще пять им оппонируют. Только после этого парламентарии голосуют.

В случае неодобрения кандидатуры у президента есть три месяца на выдвижение других специалистов.

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