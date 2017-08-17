СМИ: жертвами удара ВВС коалиции в Сирии стали шесть человек

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ТАСС, 17 августа. По меньшей мере шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в четверг сирийское агентство SANA.
По его информации, среди жертв трое детей. Отмечается, что за минувшие два дня коалиция нанесла авиаудары по жилым домам в пяти населенных пунктах указанной провинции.
В среду ВВС международной коалиции нанесли удар по городу Ракка (520 км от Дамаска), который служит форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами налета стали 17 женщин и детей, десятки людей получили ранения.
Ранее сообщалось, что подобные воздушные атаки привели к гибели с начала недели свыше 40 человек. Нанесен значительный материальный урон.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы радикалов (около 1,7 тысячи боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.