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СМИ: жертвами удара ВВС коалиции в Сирии стали шесть человек

Международная панорама
17 августа, 16:27 UTC+3 ТАСС

По информации агентства SANA, среди жертв трое детей

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ТАСС, 17 августа. По меньшей мере шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в четверг сирийское агентство SANA.

По его информации, среди жертв трое детей. Отмечается, что за минувшие два дня коалиция нанесла авиаудары по жилым домам в пяти населенных пунктах указанной провинции.

В среду ВВС международной коалиции нанесли удар по городу Ракка (520 км от Дамаска), который служит форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами налета стали 17 женщин и детей, десятки людей получили ранения.

Ранее сообщалось, что подобные воздушные атаки привели к гибели с начала недели свыше 40 человек. Нанесен значительный материальный урон.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы радикалов (около 1,7 тысячи боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.

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