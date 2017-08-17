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Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам в США

Международная панорама
17 августа, 17:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов призвал не пытаться изменить историю страны, а извлекать из нее уроки

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. История и культура США "разрываются на части", когда американцы сносят памятники военнослужащим армии Конфедерации времен Гражданской войны США. Так американский президент Дональд Трамп в четверг прокомментировал в Twitter эти действия, назвав их безрассудными.

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"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются на части, когда сносят наши красивые статуи и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее урок. Роберт Ли, Стоунволл Джексон [оба генералы армии Конфедерации] - кто следующий, [первый президент США Джордж] Вашингтон, [третий президент США Томас] Джефферсон? Так безрассудно!" - написал глава государства.

Трамп подчеркнул, что снесенным памятникам, стоявшим в парках и городах, "невозможно будет найти достойную замену".

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Война закончилась победой Севера и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие считают ее символом расизма.

Снос памятников

Согласно подсчетам неправительственного Южного центра юридической помощи беднякам, в США на земле, не являющейся частной собственностью, воздвигнуто более 700 различных монументов и памятников Конфедерации. В основном они находятся на Юге Соединенных Штатов. Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников деятелям Конфедерации, которые особенно популярны в южных штатах, вспыхнула в стране с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) молодой расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви.

После ожесточенных столкновений ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Ли в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) 12 августа по всей стране начали массово сносить символы Конфедерации. Губернатор штата Нью-Йорк выступил за переименование улиц, названных в честь конфедератов, глава Вирджинии призвал демонтировать в штате все памятники лидерам Конфедерации.

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