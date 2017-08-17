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СМИ: Турция и Иран будут обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом

Международная панорама
17 августа, 17:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 17, августа. /ТАСС

Стороны также обсудили обеспечение защиты на общей границе, отметил начальник генштаба вооруженных сил Ирана

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АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Турция и Иран достигли соглашения об обмене разведывательными данными и сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сообщил начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Мы договорились об обмене разведданными, обсудили вопросы обеспечения защиты на общей границе", - сказал генерал, чьи слова приводит в четверг газета Posta.

Кроме того, Багери также заявил о возможном визите в Иран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он накануне встречался в турецкой столице. По данным газеты, по итогам переговоров Анкара и Тегеран выразили общую позицию о том, что референдум о независимости Иракского Курдистана, который может пройти 25 сентября, спровоцирует рост напряженности в регионе.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Иран Турция
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