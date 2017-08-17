Теракт в Барселоне. Хроника событий

Трансляция Ruptly

В Барселоне пикап въехал в толпу в районе улицы Рамбла. По последним данным, погибли не менее 13 человек. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом.

20:23:26 17.08.2017

Длина бульвара Рамбла, вся широкая центральная часть которого является пешеходной зоной, составляет 1,2 км. Он соединяет центральную площадь Каталонии с площадью Колумба, расположенную на берегу Средиземного моря. В дни туристического сезона на Рамбла за день бывает не менее 100 тыс. человек - местных жителей и туристов.

20:21:39 17.08.2017

Фургон, которым управлял террорист, проехал по бульвару Рамбла зигзагом, давя людей. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала BFM-TV французский турист по имени Анри. Он сам находился среди пешеходов на Рамбла и чудом остался жив.

"Я услышал сильный шум от машины и едва успел отскочить в сторону, когда она пронеслась мимо, сбивая людей, - сказал он. - Водитель намеренно вел машину зигзагом, стараясь погубить как можно больше людей. Те, кто были со мной рядом, тяжело пострадали, особенно один человек, получивший сильную травму черепа". "Я бросился оказывать помощь пострадавшим, но медики скорой помощи появились очень быстро и в первую очередь занялись сильно пострадавшими детьми", - сказал свидетель происшедшего.

20:21:25 17.08.2017 20:14:29 17.08.2017

Полиция Каталонии в Twitter сообщает, что в результате теракта как минимум один человек погиб, 32 ранены.

20:12:14 17.08.2017

СМИ сообщают об обнаружении второго фургона, который мог принадлежать террористам.

20:10:28 17.08.2017 20:07:24 17.08.2017

ОБСЕ осудила теракт в Барселоне. Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал об этом в своем Twitter.

"Ужасные новости поступают из Барселоны. Я осуждаю самым строгим образом этот жестокий террористический акт против невиновных людей. Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", - заявил Курц.



20:03:37 17.08.2017

СМИ сообщают о панике на улицах города, после того как стало известно о том, что террористы скрылись.

20:01:09 17.08.2017

Полиция Испании просит жителей и туристов не распространять в интернете видео и фото с места теракта.

19:54:02 17.08.2017

После теракта в Барселоне, Facebook активировал услугу Safety Check, которая позволит пользователям социальной сети оперативно дать знать, что они уцелели в случае стихийного бедствия, катастрофы или террористической атаки.

19:44:00 17.08.2017

Reuters сообщает о 13 погибших при теракте.

19:43:38 17.08.2017

В посольстве РФ уточняют информацию о россиянах в Барселоне

19:41:12 17.08.2017 19:40:23 17.08.2017

Подозреваемые могли скрыться на другой машине, сообщает один из телеканалов Каталонии.

19:36:30 17.08.2017

В Ростуризме сообщили, что пока не располагают информацией о том, есть ли россияне среди пострадавших.

19:35:06 17.08.2017

Полиция Каталонии подтвердила, что в результате атаки есть погибшие.

19:29:16 17.08.2017 19:26:06 17.08.2017

Все магазины в центре города закрываются. Людей эвакуируют из самого крупного в городе универмага El Corte Ingles.

19:20:49 17.08.2017 19:18:45 17.08.2017

Посетители ресторана, за пределами которого произошел теракт, публикуют фото с места событий в Twitter.

19:17:50 17.08.2017 19:15:40 17.08.2017

Водитель автомобиля, врезавшегося в толпу, укрывается в турецком ресторане, у него могут быть заложники, сообщает газета el Periodico.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека.

19:05:51 17.08.2017

Водителя транспортного средства, по сведениям газеты El Pais, пока не задержали.

19:04:53 17.08.2017 19:03:59 17.08.2017

СМИ и очевидцы сообщают, что по меньшей мере три человека погибли.

Газета Periodico публикует данные о 20-25 пострадавших.

19:00:32 17.08.2017

Очевидцы размещают в соцсетях фото и видео происходящего.

18:52:50 17.08.2017

СМИ сообщают о стрельбе на рынке Бокерия в Барселоне.

18:51:36 17.08.2017

Полиция подтвердила, что инцидент в Барселоне был терактом.

18:18:00 17.08.2017

Пикап въехал в толпу в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии