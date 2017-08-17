Дети Джонни Кэша запретили расистам использовать имя отца

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Дети знаменитого американского певца в стиле кантри Джонни Кэша (1932-2003) в четверг попросили сторонников идеи превосходства белой расы в США не пользоваться символикой и именем их отца, который до сих пор считается одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Его имя не должно ассоциироваться с тлетворной идеологией ненависти, подчеркнули Джон Картер, Розан, Тара, Кати и Синди Кэш.

Потомки гитариста и автора песен сообщили, что сочли нужным сделать такое заявление, увидев имя Джонни Кэша на майках участников демонстраций неонацистов и расистов в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), которые переросли в массовые столкновения в минувшие выходные. "Всем, кто выступает за превосходство над другими людьми и верит в существование некой иерархии по принципу расы или вероисповедания, мы заявляем: мы не вы", - подчеркнули дети певца в своем Facebook.

"Наш отец в человеческом плане, в качестве кумира и символа не является тем, кем являетесь вы. Мы просим, чтобы его доброе имя существовало подальше от идеологии размежевания и ненависти", - добавили они, отметив, что при жизни сердце их отца "билось в один лад с понятиями социальной справедливости и любви".

12 августа в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли (1807-1870). В разгар беспорядков в Шарлотсвилле 20-летний неонацист на большой скорости врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций экстремистов, в результате чего погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.