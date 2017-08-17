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Facebook запустил услугу "Проверка безопасности" в Барселоне

Международная панорама
17 августа, 19:50 UTC+3 ТАСС

Опция позволяет пользователям соцсети сообщить, что они находятся в безопасности в случае бедствия, катастрофы или теракта

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ТАСС, 17 августа. Социальная сеть Facebook активировала услугу "Проверка безопасности" (Safety Check) после наезда фургона на пешеходов в туристическом центе Барселоны.

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Опция позволяет пользователям социальной сети оперативно дать знать, что они уцелели в случае стихийного бедствия, катастрофы или теракта.

"Нападение в Барселоне, Испания. Вы можете проверить, в безопасности ли ваши друзья в зоне ЧП, а также дать знать своим близким, что с Вами все хорошо", - говорится в уведомлении Facebook.

В результате теракта, произошедшего в районе улицы Рамбла в центре Барселоны, погибли 13 человек.

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