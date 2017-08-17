ОБСЕ осудила теракт в Барселоне и призвала положить конец терроризму

ТАСС, 17 августа. Террористический акт в Барселоне против невинных людей заслуживает резкого осуждения. Об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Ужасные новости поступают из Барселоны. Я осуждаю самым строгим образом этот жестокий террористический акт против невиновных людей. Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", - написал Курц на своей странице в Twitter.

Terrible news from #Barcelona. I condemn in the strongest terms this brutal act of #terror against innocent people. 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 17, 2017

My thoughts are with the victims. #Terrorism will not prevail. 2/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 17, 2017

В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны фургон совершил наезд на людей. В полиции сообщили о погибших и пострадавших и назвали случившееся терактом.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Испании и готовность вместе с ней бороться с терроризмом после теракта в Барселоне.

"Я осуждаю ужасающее нападение в Барселоне. Мои мысли со всеми, кто пострадал там. Мы - вместе с Испанией в борьбе против терроризма", - сказал он.

Глава германского МИД Зигмар Габриэль также выразил соболезования родным и близким погибших.

"Я шокирован сообщениями, поступающими из Барселоны. Наши соболезнования родным и друзьям погибших", - написал Габриэль в Twitter.

AM @sigmargabriel: Bin tief erschüttert über Nachrichten aus #Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 August 2017