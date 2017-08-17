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ОБСЕ осудила теракт в Барселоне и призвала положить конец терроризму

Международная панорама
17 августа, 20:12 дата обновления: 17 августа, 20:26 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 17, августа. /ТАСС

Действующий председатель организации написал, что его мысли находятся пострадавшими

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© AP Photo/Oriol Duran

ТАСС, 17 августа. Террористический акт в Барселоне против невинных людей заслуживает резкого осуждения. Об этом заявил  в четверг действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Ужасные новости поступают из Барселоны. Я осуждаю самым строгим образом этот жестокий террористический акт против невиновных людей. Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", - написал Курц на своей странице в Twitter.

В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны фургон совершил наезд на людей. В полиции сообщили о погибших и пострадавших и назвали случившееся терактом.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Испании и готовность вместе с ней бороться с терроризмом после теракта в Барселоне. 

"Я осуждаю ужасающее нападение в Барселоне. Мои мысли со всеми, кто пострадал там. Мы - вместе с Испанией в борьбе против терроризма", - сказал он.

Глава германского МИД Зигмар Габриэль также выразил соболезования родным и близким погибших. 

"Я шокирован сообщениями, поступающими из Барселоны. Наши соболезнования родным и друзьям погибших", - написал Габриэль в Twitter.

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