ОБСЕ осудила теракт в Барселоне и призвала положить конец терроризму

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ТАСС, 17 августа. Террористический акт в Барселоне против невинных людей заслуживает резкого осуждения. Об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.
"Ужасные новости поступают из Барселоны. Я осуждаю самым строгим образом этот жестокий террористический акт против невиновных людей. Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", - написал Курц на своей странице в Twitter.
Terrible news from #Barcelona. I condemn in the strongest terms this brutal act of #terror against innocent people. 1/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 17, 2017
My thoughts are with the victims. #Terrorism will not prevail. 2/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 17, 2017
В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны фургон совершил наезд на людей. В полиции сообщили о погибших и пострадавших и назвали случившееся терактом.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Испании и готовность вместе с ней бороться с терроризмом после теракта в Барселоне.
"Я осуждаю ужасающее нападение в Барселоне. Мои мысли со всеми, кто пострадал там. Мы - вместе с Испанией в борьбе против терроризма", - сказал он.
Глава германского МИД Зигмар Габриэль также выразил соболезования родным и близким погибших.
"Я шокирован сообщениями, поступающими из Барселоны. Наши соболезнования родным и друзьям погибших", - написал Габриэль в Twitter.
AM @sigmargabriel: Bin tief erschüttert über Nachrichten aus #Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 August 2017