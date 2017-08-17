Полиция Каталонии: при теракте в Барселоее пострадали 32 человека

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ТАСС, 17 августа. Как минимум один человек погиб, 32 получили ранения в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщает в четверг полиция Каталонии на своей странице в Twitter.
En estos momentos datos provisionales: una víctima mortal y 32 heridos#Barcelona— Mossos (@mossos) 17 August 2017
Полиция Каталонии подтвердила, что инцидент с наездом фургона на толпу людей в Барселоне рассматривается как теракт.
"Террористическая атака в Барселоне подтверждается", - говорится на странице каталонской полиции в Twitter.
Terrorism attack confirmed in #Barcelona— Mossos (@mossos) 17 August 2017
Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщало о 13 погибших.