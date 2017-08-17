Полиция Каталонии: при теракте в Барселоее пострадали 32 человека

ТАСС, 17 августа. Как минимум один человек погиб, 32 получили ранения в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщает в четверг полиция Каталонии на своей странице в Twitter.

En estos momentos datos provisionales: una víctima mortal y 32 heridos#Barcelona — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Полиция Каталонии подтвердила, что инцидент с наездом фургона на толпу людей в Барселоне рассматривается как теракт.

"Террористическая атака в Барселоне подтверждается", - говорится на странице каталонской полиции в Twitter.

Terrorism attack confirmed in #Barcelona — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщало о 13 погибших.