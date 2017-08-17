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Лидер демократов в Палате представителей призвала вынести из Капитолия статуи конфедератов

Международная панорама
17 августа, 20:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Нэнси Пелоси отметила, что в Капитолии нет места для чествования армии Конфедерации

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия все памятники политикам и военнослужащим Конфедерации рабовладельческих южных штатов времен Гражданской войны США. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Пелоси.

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© AP Photo/Steve Helber

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"Всегда подвергалось порицанию то, что статуи конфедератов стоят в залах Конгресса. Если республиканцы серьезно относятся к отказу от идей превосходства белой расы, я призываю спикера [Палаты представителей Пола] Райана присоединиться к демократам с целью немедленно убрать статуи конфедератов из Капитолия", - подчеркнула Пелоси.

По ее словам, в Капитолии, как и в самих США, "нет места" для чествования армии Конфедерации.

Ответ пресс-секретаря спикера

Пресс-секретарь спикера Дуг Андрес напомнил, что штаты, а не Конгресс решают, какие статуи должны стоять в Капитолии. "Такие решения должны принимать штаты", - указал он.

Ранее сенатор Кори Букер (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что планирует внести в Конгресс США законопроект о выносе из Капитолия статуй конфедератов.

Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и памятники, остались во многих штатах.

Дискуссия о целесообразности сохранения символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек застрелил девять темнокожих прихожан церкви. Кроме того, на минувшей неделе прошли ожесточенные столкновения между праворадикалами и их противниками в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), в результате которых погиб один человек, еще 19 пострадали.

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