Лидер демократов в Палате представителей призвала вынести из Капитолия статуи конфедератов

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия все памятники политикам и военнослужащим Конфедерации рабовладельческих южных штатов времен Гражданской войны США. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Пелоси.
"Всегда подвергалось порицанию то, что статуи конфедератов стоят в залах Конгресса. Если республиканцы серьезно относятся к отказу от идей превосходства белой расы, я призываю спикера [Палаты представителей Пола] Райана присоединиться к демократам с целью немедленно убрать статуи конфедератов из Капитолия", - подчеркнула Пелоси.
По ее словам, в Капитолии, как и в самих США, "нет места" для чествования армии Конфедерации.
Пресс-секретарь спикера Дуг Андрес напомнил, что штаты, а не Конгресс решают, какие статуи должны стоять в Капитолии. "Такие решения должны принимать штаты", - указал он.
Ранее сенатор Кори Букер (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что планирует внести в Конгресс США законопроект о выносе из Капитолия статуй конфедератов.
Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и памятники, остались во многих штатах.
Дискуссия о целесообразности сохранения символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек застрелил девять темнокожих прихожан церкви. Кроме того, на минувшей неделе прошли ожесточенные столкновения между праворадикалами и их противниками в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), в результате которых погиб один человек, еще 19 пострадали.