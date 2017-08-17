El Pais: установлена личность арендатора фургона, врезавшегося в людей в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Фургон, использовавшийся при теракте в Барселоне, был арендован на имя некоего Дрисса Укабира. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

Издание опубликовало на своем сайте фото предполагаемого преступника. По данным El Pais, мужчина был зарегистрирован в Санта-Перпетуа-де-Могода, северном пригороде столицы Каталонии.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. По сведениям издания , злоумышленник проехал по улице более 530 метров.