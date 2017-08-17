El Pais: после наезда фургона в Барселоне госпитализированы по меньшей мере 64 человек

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ТАСС, 17 августа. По меньше мере 64 человека госпитализированы в клиники Барселоны после наезда фургона на прохожих в каталонской столице. Об этом сообщает газета El Pais.
При этом, по данным полиции, в результате теракта как минимум один человек погиб, 32 ранены.
Агентство Reuters сообщало о 13 погибших в результате наезда.
В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. По сведениям El Pais, злоумышленник проехал по улице более 530 метров.
По данным газеты Periodico, затем водитель машины укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, он мог взять заложников. Рейтер и El Pais сообщают, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека.
Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета Publico. Закрыты также некоторые станции метро в городе.