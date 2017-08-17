Полиция эвакуировала всех посетителей собора Саграда Фамилия

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Полиция Барселоны срочно эвакуировала всех посетителей главного собора города - Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства). Об этом сообщил в четверг французский новостной телеканал BFM-TV по данным, полученным от управления барселонской полиции.

"Все посетители, находившиеся в соборе, эвакуированы. Площадь перед храмом и сзади него перекрыты и с них удалены все люди", - говорится в сообщении телеканала. В год храм посещают более 2 млн туристов.

Знаменитый храм Саграда Фамилия является главной достопримечательностью Барселоны. Его начали возводить в 1882 году но до сих пор не закончили, так как в 1926 году погиб его архитектор, Антонио Гауди, после которого не осталось подробных чертежей. Высота бетонных башен храма превышает 120 метров.

Храм находится достаточно далеко от места теракта - улицы Рамбла. Однако на полпути к нему расположено здание крытого рынка Бокерия - по данным телеканала, там после ЧП видели террориста.

В настоящее время закрыты почти все железнодорожные вокзалы Барселоны и станции метро, жителям рекомендовано не выходить на улицы. Туристам полиция советует укрыться в барах, ресторанах или магазинах, либо покинуть центральную часть города.