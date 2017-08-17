СМИ: автомобиль сбил троих полицейских в Барселоне

"Локомотив" стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккеюСпорт 17 августа, 21:52
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавшихМеждународная панорама 17 августа, 21:42
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 17 августа, 21:40
В результате теракта в Барселоне погибли 13 человекМеждународная панорама 17 августа, 21:27
США будут сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии и Южной КореиМеждународная панорама 17 августа, 21:16
СМИ: предполагаемый арендатор барселонского фургона Дрисс Укабир задержанМеждународная панорама 17 августа, 20:51
США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГМеждународная панорама 17 августа, 20:35
СМИ: "Реал" подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию РоналдуСпорт 17 августа, 20:35
El Pais: установлена личность арендатора фургона, врезавшегося в людей в БарселонеМеждународная панорама 17 августа, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Автомобиль совершил в четверг наезд на трех сотрудников правопорядка в Барселоне. Неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом на улице Рамбла, передает электронная версия испанского журнала El Economista.
По его данным, внедорожник белого цвета остановили сотрудники правопорядка для досмотра на проспекте Диагональ, однако водитель направил транспортное средство прямо на них, после чего скрылся с места происшествия.
Ранее в четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.
Власти Каталонии подтвердили гибель 13 погибших в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.