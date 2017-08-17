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СМИ: автомобиль сбил троих полицейских в Барселоне

Международная панорама
17 августа, 21:11 UTC+3

Пока неизвестно, имеет ли это происшествие отношение к предыдущей атаке в Барселоне

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© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 17 августа. Автомобиль совершил в четверг наезд на трех сотрудников правопорядка в Барселоне. Неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом на улице Рамбла, передает электронная версия испанского журнала El Economista.

По его данным, внедорожник белого цвета остановили сотрудники правопорядка для досмотра на проспекте Диагональ, однако водитель направил транспортное средство прямо на них, после чего скрылся с места происшествия.

Ранее в четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.

Власти Каталонии подтвердили гибель 13 погибших в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.

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