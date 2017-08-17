США будут сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии и Южной Кореи

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. США намерены сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии, Республики Корея, а также американского острова Гуам. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате "два плюс два" в Вашингтоне.
"В двух словах, в случае запуска [КНДР] ракеты в направлении Японии, Гуама, [континентальных] США, Южной Кореи мы намерены предпринимать немедленные, конкретные действия для того, чтобы сбить ее", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые Вашингтон примет, если Пхеньян запустит баллистическую ракету.
Мэттис добавил, что проявление враждебности со стороны КНДР в адрес США или их союзников будет встречено "эффективным и превосходящим ответом".
"Вместе мы сдержим и, если будет такая необходимость, разберемся с угрозой. Любое проявление враждебности будет встречено эффективным и превосходящим ответом. Наши государства продемонстрируют сплоченность нашего альянса, продолжая двусторонние действия и укрепляя взаимодействие с Республикой Кореей", - указал Мэттис.
"Мы призываем Северную Корею выбрать лучший путь, не предполагающий провокацию или угрозы", - сказал он.
"В свете серьезной ситуации, с которой мы сталкиваемся, мы активизируем выполнение положения от 2015 года по военному сотрудничеству между Японией и США и продолжаем реорганизацию американских ВС в Японии и на Гуаме", - добавил Мэттис.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".
Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.