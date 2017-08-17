США будут сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии и Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. США намерены сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии, Республики Корея, а также американского острова Гуам. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате "два плюс два" в Вашингтоне.

"В двух словах, в случае запуска [КНДР] ракеты в направлении Японии, Гуама, [континентальных] США, Южной Кореи мы намерены предпринимать немедленные, конкретные действия для того, чтобы сбить ее", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые Вашингтон примет, если Пхеньян запустит баллистическую ракету.

Отвечая на этот же вопрос, министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Токио "использует все доступные средства для противоракетной обороны".

Эффективный ответ

Мэттис добавил, что проявление враждебности со стороны КНДР в адрес США или их союзников будет встречено "эффективным и превосходящим ответом".

"Вместе мы сдержим и, если будет такая необходимость, разберемся с угрозой. Любое проявление враждебности будет встречено эффективным и превосходящим ответом. Наши государства продемонстрируют сплоченность нашего альянса, продолжая двусторонние действия и укрепляя взаимодействие с Республикой Кореей", - указал Мэттис.

"Мы призываем Северную Корею выбрать лучший путь, не предполагающий провокацию или угрозы", - сказал он.

"В свете серьезной ситуации, с которой мы сталкиваемся, мы активизируем выполнение положения от 2015 года по военному сотрудничеству между Японией и США и продолжаем реорганизацию американских ВС в Японии и на Гуаме", - добавил Мэттис.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.