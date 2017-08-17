Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавших

"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 17 августа, 21:53
"Локомотив" стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккеюСпорт 17 августа, 21:52
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавшихМеждународная панорама 17 августа, 21:42
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В результате теракта в Барселоне погибли 13 человекМеждународная панорама 17 августа, 21:27
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СМИ: предполагаемый арендатор барселонского фургона Дрисс Укабир задержанМеждународная панорама 17 августа, 20:51
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В Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 13 человек, еще 50 ранены.
Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.