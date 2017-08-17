Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавших

Международная панорама
17 августа, 21:42 UTC+3

В четверг, 17 августа, на улице Рамбла в центре города фургон совершил наезд на толпу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4489328.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4489328.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4489328.stepNow *12 +1}} - 14 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4489328.sliderLength-1}}
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/Andreu Dalmau
© EPA/David Armengou
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/David Armengou
© EPA/Quique Garcia
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/Andreu Dalmau
© AP Photo/Giannis Papanikos
© AP Photo/Oriol Duran
© AP Photo/Giannis Papanikos
Выбор редакции
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года 17 августа, 15:48
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции площади Тверской Заставы
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии 17 августа, 13:14
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов (справа) во время церемонии открытия памятника
В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры" 17 августа, 13:07
Эвакуация пострадавших от взрыва
Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске 17 августа, 10:16
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании 17 августа, 1:49
В фильме "Зонтик для новобрачных", 1986 год
Биография Веры Глаголевой 16 августа, 16:12
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4489328'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4489328'].sliderLength - 1}}
+
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Manu Fernandez
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/Andreu Dalmau
© EPA/David Armengou
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/David Armengou
© EPA/Quique Garcia
© AP Photo/Oriol Duran
© EPA/Andreu Dalmau
© AP Photo/Giannis Papanikos
© AP Photo/Oriol Duran
© AP Photo/Giannis Papanikos

В Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 13 человек, еще 50 ранены. 

Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

Теракты с использованием автотранспорта с 2016 года. Хронология

Пикап въехал в толпу в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ
5
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
6
СМИ: автомобиль сбил троих полицейских в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама