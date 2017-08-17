Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавших

"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании

"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании 17 августа, 1:49

Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске

Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске 17 августа, 10:16

В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры"

В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры" 17 августа, 13:07

Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии

Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии 17 августа, 13:14

Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года

Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года 17 августа, 15:48

В Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 13 человек, еще 50 ранены.

Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.