Полиция Каталонии опровергла сообщения о захвате заложников в ресторане в Барселоне

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ТАСС, 17 августа. Полиция Каталонии опровергает сообщения СМИ о том, что водитель фургона, врезавшегося в четверг в толпу в центре Барселоны, укрылся в расположенном неподалеку баре и взял заложников. Об этом говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.
"Ни в одном баре Барселоны нет никого забаррикадировавшегося. Один человек задержан. Мы считаем нападение терактом", - сказано в сообщении.
There is no one entrenched itself in any bar in the center of #Barcelona. We have arrested one man. We treat it as a terrorist attack— Mossos (@mossos) 17 August 2017
По данным газеты La Vanguardia, полиция застрелила одного из устроителей теракта. Власти Каталонии подтвердили, что в результате теракта погибли 13 человек, еще 50 пострадали, сообщила газета El Pais.