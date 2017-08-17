Полиция Каталонии опровергла сообщения о захвате заложников в ресторане в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Полиция Каталонии опровергает сообщения СМИ о том, что водитель фургона, врезавшегося в четверг в толпу в центре Барселоны, укрылся в расположенном неподалеку баре и взял заложников. Об этом говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.

"Ни в одном баре Барселоны нет никого забаррикадировавшегося. Один человек задержан. Мы считаем нападение терактом", - сказано в сообщении.

There is no one entrenched itself in any bar in the center of #Barcelona. We have arrested one man. We treat it as a terrorist attack — Mossos (@mossos) 17 August 2017

По данным газеты La Vanguardia, полиция застрелила одного из устроителей теракта. Власти Каталонии подтвердили, что в результате теракта погибли 13 человек, еще 50 пострадали, сообщила газета El Pais.