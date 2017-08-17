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В результате теракта в Барселоне погибли 13 человек

Международная панорама
17 августа, 21:27 дата обновления: 17 августа, 21:50 UTC+3

Еще 50 человек пострадали, сообщает издание

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Материал из 1 страницы
© EPA/David Armengou

ТАСС, 17 августа. Теракт в центре Барселоны на улице Рамбла унес жизни 13 человек, еще 50 пострадали. Эти данные подтвердил в четверг на своей странице в Twitter советник внутренних дел при правительстве Каталонии Жоаким Форн.

"Мы можем подтвердить, что жертвами стали 13 человек, еще 50 пострадали", - написал он, добавив, что решительно осуждает эту атаку. 

Ранее в четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.

Полиция сообщила о задержании двух человек в связи с терактом.

По данным газеты La Vanguardia, полиция застрелила одного из устроителей теракта.

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