В результате теракта в Барселоне погибли 13 человек

ТАСС, 17 августа. Теракт в центре Барселоны на улице Рамбла унес жизни 13 человек, еще 50 пострадали. Эти данные подтвердил в четверг на своей странице в Twitter советник внутренних дел при правительстве Каталонии Жоаким Форн.

"Мы можем подтвердить, что жертвами стали 13 человек, еще 50 пострадали", - написал он, добавив, что решительно осуждает эту атаку.

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17 August 2017

Ранее в четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.

Полиция сообщила о задержании двух человек в связи с терактом.

По данным газеты La Vanguardia, полиция застрелила одного из устроителей теракта.