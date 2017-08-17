В результате теракта в Барселоне погибли 13 человек

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ТАСС, 17 августа. Теракт в центре Барселоны на улице Рамбла унес жизни 13 человек, еще 50 пострадали. Эти данные подтвердил в четверг на своей странице в Twitter советник внутренних дел при правительстве Каталонии Жоаким Форн.
"Мы можем подтвердить, что жертвами стали 13 человек, еще 50 пострадали", - написал он, добавив, что решительно осуждает эту атаку.
La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0— Joaquim Forn (@quimforn) 17 August 2017
Ранее в четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров.
Полиция сообщила о задержании двух человек в связи с терактом.
По данным газеты La Vanguardia, полиция застрелила одного из устроителей теракта.