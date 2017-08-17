Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Израиля поддерживает участие РФ в комитете по реконструкции музея Собибор

Международная панорама
17 августа, 21:39 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Директор первого евроазиатского отдела ведомства Яков Ливне также отметил, что его страна ценит вклад российского народа и Красной Армии в Победу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство иностранных дел Израиля поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля, который курирует отношения с Россией, Белоруссией, Молдавией и Украиной, Яков Ливне.

Позиция Иерусалима

"МИД Израиля поддерживает участие России в оргкомитете, - сказал он. - В том, что касается Собибора, [Израиль] представлен в оргкомитете музея, непосредственно это представительство осуществляет "Яд Вашем".

Смотрите также

Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору

МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии

Минкультуры Польши: РФ может участвовать в 75-й годовщине восстания в концлагере Собибор

На месте лагеря смерти в Собиборе началось создание музейного комплекса

Музейно-исследовательский центр изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста. "[МИД Израиля] находится в контакте по этому вопросу (состав оргкомитета музея в Собиборе) с коллегами из "Яд Вашем" и проверяем", - добавил израильский дипломат.

Ливне подчеркнул, что у внешнеполитического ведомства еврейского государства "очень четкая и постоянная позиция в отношении Второй мировой войны и участия Красной Армии". "Ценим вклад российского народа и Красной Армии в Победу, для нас это - принципиальная позиция, которая связана с нашей историей, с историей российского народа, других народов", - добавил он.

"У нас, опять же, очень четкая позиция, она - не секрет ни для кого", - подчеркнул Ливни и напомнил, что День Победы празднуется в Государстве Израиль 9 мая на государственном уровне. "Не так давно это еще раз было подтверждено", - отметил дипломат.

26 июля Кнессет (парламент Израиля) утвердил в третьем - итоговом чтении законопроект "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". Как указано на сайте законодательного органа, "День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников".

Сотрудничество ради памяти

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах были уничтожено по разным данным от 150 тысяч до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета.

РФ положительно отреагировала на приглашение и выразила готовность внести в обустройство мемориала существенный финансовый вклад, однако дальнейшее обсуждение с Польшей российского участия в проекте не дало никаких результатов. В июле стало известно, что проект решено продолжать в прежнем составе - без РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ
5
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
6
СМИ: автомобиль сбил троих полицейских в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама