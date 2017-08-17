МИД Израиля поддерживает участие РФ в комитете по реконструкции музея Собибор

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство иностранных дел Израиля поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля, который курирует отношения с Россией, Белоруссией, Молдавией и Украиной, Яков Ливне.

Позиция Иерусалима

"МИД Израиля поддерживает участие России в оргкомитете, - сказал он. - В том, что касается Собибора, [Израиль] представлен в оргкомитете музея, непосредственно это представительство осуществляет "Яд Вашем".

Музейно-исследовательский центр изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста. "[МИД Израиля] находится в контакте по этому вопросу (состав оргкомитета музея в Собиборе) с коллегами из "Яд Вашем" и проверяем", - добавил израильский дипломат.

Ливне подчеркнул, что у внешнеполитического ведомства еврейского государства "очень четкая и постоянная позиция в отношении Второй мировой войны и участия Красной Армии". "Ценим вклад российского народа и Красной Армии в Победу, для нас это - принципиальная позиция, которая связана с нашей историей, с историей российского народа, других народов", - добавил он.

"У нас, опять же, очень четкая позиция, она - не секрет ни для кого", - подчеркнул Ливни и напомнил, что День Победы празднуется в Государстве Израиль 9 мая на государственном уровне. "Не так давно это еще раз было подтверждено", - отметил дипломат.

26 июля Кнессет (парламент Израиля) утвердил в третьем - итоговом чтении законопроект "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". Как указано на сайте законодательного органа, "День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников".

Сотрудничество ради памяти

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах были уничтожено по разным данным от 150 тысяч до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета.

РФ положительно отреагировала на приглашение и выразила готовность внести в обустройство мемориала существенный финансовый вклад, однако дальнейшее обсуждение с Польшей российского участия в проекте не дало никаких результатов. В июле стало известно, что проект решено продолжать в прежнем составе - без РФ.