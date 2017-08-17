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СМИ: полиция застрелила одного из устроителей теракта в Барселоне

Международная панорама
17 августа, 21:36 UTC+3

Злоумышленник вступил в перестрелку с правоохранителями в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн

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МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Предположительно один из устроителей теракта в Барселоне убит в результате перестрелки с полицией в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

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