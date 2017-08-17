Подданный Бельгии погиб в результате теракта в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил в четверг в Twitter, что бельгийский подданный стал жертвой теракта в центре Барселоны.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о бельгийце, ставшем жертвой теракта в Барселоне. Я передал семье мои глубокие соболезнования", - написал министр.

Helaas betreuren wij een Belgisch slachtoffer in #Barcelona. Ik bied de familie en de naasten mijn deelneming aan. — didier reynders (@dreynders) 17 August 2017

Как сообщила газета Derniere heure, речь идет о туристке из Фландрии - северного нидерландскоязычного региона Бельгии, личность которой пока не раскрывается. Ведущие турагентства в настоящее время обзванивают бельгийских туристов в Барселоне, счет которых идет на тысячи.

Турагентства также сообщили, что они готовы без штрафных санкций аннулировать для всех желающих туры в Барселону, которые начинаются с 17 по 20 августа.

В четверг фургон совершил наезд на людей в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.

Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта.