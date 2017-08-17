ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Погибли не менее 13 человек, ранены 80. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны.